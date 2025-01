Elisabeta Lipa si-a incheiat mandatul de presedinte al Agentiei Nationale pentru Sport

Elisabeta Lipa a transmis, astazi, un mesaj de final de an, dar si de final de mandat.Lipa, multumeste sportivilor, antrenorilor si partenerilor pentru succesul Romaniei in competitiile internationale si aminteste de medaliile obtinute la Jocurile Olimpice de la Paris, intr-un mesaj pe pagina sa de Facebook.Ea isi exprima speranta pentru un nou an plin de bucurii si victorii romanesti.Elisabeta Lipa, in varsta de 60 de ani, a fost eliberata din functia de presedinte al Agentiei Nationale ... citește toată știrea