Elon Musk a declarat ca a angajat un nou director executiv al Twitter, care va incepe sa conduca platforma de socializare in sase saptamani.Miliardarul a ocupat functia de director executiv al Twitter de cand a achizitionat compania, in valoare de 44 de miliarde de dolari, in octombrie, dar a semnalat ca pozitia sa va fi temporara. Musk a scris joi pe Twitter: "Sunt entuziasmat sa anunt ca am angajat un nou CEO pentru X/Twitter. Ea va incepe in ~6 saptamani!".El a adaugat ca va trece la ... citeste toata stirea