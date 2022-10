Elrond aduce 3 milioane de euro la capitalul companiei ce activeaza pe piata sub brandul Twispay

Startup-ul romanesc Elrond, jucator in domeniul blockchain si al criptomonedelor, a capitalizat cu 3 milioane de euro compania Capital Financial Services, ce activeaza pe piata sub brandul Twispay, procesator de servicii de plata pe piata locala.In urma operatiunii, capitalul social al Capital Financial Services a ajuns la 14,62 milioane de lei, controlat in proportie de peste 99,99% de Elrond Network, care a intrat in actionariatul Capital Financial Services in toamna anului 2021.La ... citeste toata stirea