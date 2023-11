eMAG, cel mai mare retailer local online, si-a propus sa inregistreze vanzari de 680 de milioane de lei in ziua cu cele mai multe reduceri din an, Black Friday, programata in acest an pe 10 noiembrie.In 2022, vanzarile retailerului de Black Friday au atins 644 de milioane de lei."Avand in vedere inflatia si presiunea pusa pe bugetele familiilor, oamenii s-au orientat tot mai mult catre promotii in acest an. Asta face ca Black Friday sa beneficieze de un interes in crestere, vedem acest lucru ... citeste toata stirea