eMAG isi capitalizeaza din nou substantial platforma de livrari la domiciliu

eMag Retail, companie de livrari de produse alimentare la domiciliu, anuntata in premiera de Profit.ro si lansata in octombrie 2021, a fost capitalizata cu 30 de milioane de lei, la 105 milioane de lei, banii fiind adusi de unicul asociat al companiei, Dante International, administratorul celui mai mare retailer local online, eMAG. Ultima infuzie a avut loc in prima parte a anului si s-a ridicat la 20 milioane de lei.Anuntata in premiera de Profit.ro, platforma eMag Retail livreaza circa 18. ... citeste toata stirea