eMAG livreaza de azi, vineri 16 septembrie 2022, precomenzile la iPhone 14, la easybox

eMAG livreaza, incepand de astazi, precomenzile pentru iPhone 14 catre clientii. Incepand de dimineata, de la 08:00 AM, clientii eMAG au putut ridica noul iPhone 14 de la easybox-urile la care au ales sa le fie livrat produsul.Clientii eMAG au avut ocazia sa realizeze precomenzi pentru toate versiunile de iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro si iPhone 14 Pro Max, incepand cu 9 septembrie, iar primele modele au ajuns deja in ... citeste toata stirea