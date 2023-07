Dante International, administratorul eMAG, cel mai mare retailer online local, si PayU, divizia fintech si de plati online a Prosus, grup global din domeniul online si unul dintre cei mai mari investitori in tehnologie din lume, au capitalizat HeyBlu IFN cu 11,25 milioane de lei, la 18,19 milioane de lei, prin aport in numerar. Infiintarea IFN-ului a fost anuntata in exclusivitate de Profit.ro in luna ianuarie a acestui an.Prosus, companie controlata de grupul sud-african de e-comert si media ... citeste toata stirea