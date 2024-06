Emerson, un business american din Cluj-Napoca, se apropie de venituri de 2 miliarde de lei

Emerson Cluj-Napoca, parte a concernului american Emerson, producator de echipamente industriale, cu vanzari globale de peste 15 miliarde de dolari in 2023, a consemnat pentru anul trecut o cifra de afaceri de 1,99 miliarde de lei, in crestere cu 42,4% fata de 2022.Compania a inregistrat in 2023 un profit net de 154,98 milioane de lei,in crestere de aproape 4 ori fata de anul precedent.Urmareste-ne si pe Google News Evenimente12 iunie - Profit News TV - Maraton Energie. Parteneri: ACUE, ... citește toată știrea