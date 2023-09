Eliminarea de catre Guvern a facilitatilor acordate sectorului IT este o greseala si are semnificatia unei franari bruste din partea tarii noastre in conditiile in care UE apasa acceleratia in domeniul digitalizarii, a declarat, la finalul saptamanii trecute, fostul premier Emil Boc, primarul liberal al municipiului Cluj Napoca, pentru postul de radio Ziua Live.Emil Boc si-a exprimat speranta ca Guvernul va reconsidera acest aspect, care apare in lista cu modificarile fiscale, si a afirmat ca, ... citeste toata stirea