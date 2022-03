Emmanuel Macron a vorbit din nou cu Vladimir Putin, cerandu-i sa inceteze atacurile asupra Ucrainei

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a exprimat "preocupare extrema" in cursul unei noi convorbiri cu omologul sau rus, Vladimir Putin, in legatura cu bombardamentele efectuate de armata rusa in orasul ucrainean Mariupol, iar liderul de la Kremlin a transmis ca incearca protejarea civililor.In conversatia de peste o ora, Emmanuel Macron i-a cerut lui Vladimir Putin "sa opreasca asediul asupra orasului Mariupol si sa permita accesul organizatiilor umanitare", anunta Presedintia Frantei. ... citeste toata stirea