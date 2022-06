EMMANUEL MACRON:"Franta este prezenta in Romania pentru a evita o extindere a razboiului"

Presedintele francez Emmanuel Macron a decolat in aceasta dupa amiaza cu destinatia Constanta, Romania. Liderul de la Elysee va ajunge in jurul orei 19:00 pe aeroportul Mihail Kogalniceanu, unde va fi intampinat de premierul Nicolae Ciuca. Apoi va avea o intalnire privata cu militarii francezi stationati la baza din judetul Constanta. Vizita in Romania e doar inceputul turneului est european al presedintelui francez, informeaza Digi24.Emmanuel Macron, inainte de plecare: "In aceasta seara voi ... citeste toata stirea