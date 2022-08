Enel Energie Muntenia a fost amendata pentru ca ar fi transmis unui client un raspuns adresat altui client

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a amendat Enel Energie Muntenia cu 10.000 de euro pentru ca, in urma unei investigatii, a constatat ca furnizorul de energie electrica ar fi transmis unui client, la sesizarea acestuia, un raspuns adresat altui client, persoana fizica, insotit de anumite documente ce puteau fi vizualizate."Autoritatea a finalizat in luna iulie 2022 o investigatie la operatorul Enel Energie Muntenia in urma careia s-a ... citeste toata stirea