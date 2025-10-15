Editeaza

Enrico Letta, omul care a gasit solutii pentru ca UE sa aiba un viitor si invitatul special al Galei ZF 2025: "Nu sunt un fan al americanizarii Europei. Europa este un amestec fantastic intre mic si mare si trebuie sa pastram acest amestec"

Sursa: Ziarul Financiar
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 05:38
Europa are nevoie de propriul Delaware, micul stat american care gazduieste majoritatea entitatilor corporate ale tarii, crede Enrico Letta, fostul premier italian care a pregatit un raport de 150 de pagini despre cum poate fi imbunatatita productivitatea si competitivitatea economiei europene pentru a putea concura cu SUA si China in arena mondiala.
Desi are o populatie de doar un milion de locuitori, Delaware, pe care fostul presedinte american Joe Biden l-a reprezentat ca senator timp de 36 ...citește toată știrea

