Esinta Allianz-Esiriac Asigurari - vrea sa vanda polite de peste 3 miliarde de lei in 2025. Cat a platit grupul german Allianz pentru preluarea Gothaer Romania, fara alte plati asumate

Allianz-Esiriac Asigurari are ca obiectiv, pana la finele anului 2025, depasirea pragului de 3 miliarde de lei venituri din prime subscrise, de la 2,035 miliarde de lei in 2021."Strategia de dezvoltare a Allianz-Esiriac pe termen lung tinteste un portofoliu de asigurari de peste 3 miliarde de lei prime brute subscrise, care sa deserveasca peste 1,6 milioane de clienti pana in 2025 (de la peste 1 milion la finele anului 2021 - n.r.). In cadrul acestui plan de dezvoltare sunt prevazute atat ... citeste toata stirea