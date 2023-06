Programul "Euro 200" de acordare a unui ajutor financiar elevilor si studentilor in vederea achizitionarii de calculatoare a continuat si in acest an cu o serie de modificari, ultima modificare , adusa in aceasta saptamana, cuprinde calendarul acordarii ajutorului financiar pentru achizitionarea de calculatoare pentru anul 2023.Mai exact, este vorba despre ORDIN Ministerului Educatiei nr. 4.135 din 3 mai 2023privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea ... citeste toata stirea