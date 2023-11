Senatul a incuviintat solicitarea DNA de ridicare a imunitatii fostului premier Florin Citu, in dosarul achizitiei de vaccinuri. Decizia a fost luata cu 90 de voturi "pentru" si doua "impotriva". Trei senatori nu au votat.Lasam Justitia sa-si faca treaba, spunea in plen fostul premier Florin Citu in sedinta Senatului in care se discuta ridicarea imunitatii sale, in dosarul achizitiei de vaccinuri in pandemie."Mi-am indeplinit corect toate atributiile, cu respectarea legislatiei in vigoare", ... citeste toata stirea