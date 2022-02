Este oficial: Guvernul a aprobat desfiintarea SIIJ - Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Cauzele si posturile vor fi preluate de alte institutii

Guvernul a aprobat luni desfiintarea SIIJ. Cauzele si posturile vor fi preluate de alte institutii, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru.Potrivit purtatorului de cuvant, cauzele aflate in curs de solutionare la nivelul SIIJ se vor transmite pe cale administrativa in termen de 60 de zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a legii prin grija Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie parchetelor competente care vor continua solutionarea acestora, ... citeste toata stirea