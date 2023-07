Lista localitatilor in care locuitorii se pot pensiona mai devreme, fara a fi penalizati, va fi extinsa de joi, cu noi localitati dupa intratea in vigoare a Legii nr. 252/2023.Mai exact este vorba despre Legea nr. 252 din 21 iulie 2023 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 678 din 24 iulie 2023 si care intra in vigoare de joi.Prezenta lege aduce modificari alin. (5) al art. 65 din ... citeste toata stirea