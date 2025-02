Estera Anghelescu, Kaufland Romania si Moldova: Deschidem 10-15 magazine pe an in Romania. Angajam 100 de oameni noi in medie pentru fiecare nou magazin. Avem 500 de locuri de munca ocupate de persoane cu dizabilitati

Kaufland Romania deschide anual, in medie,10-15 magazine si recruteaza, in medie, 100 de angajati pentru fiecare nou magazin. Compania integreaza activ persoane cu dizabilitati in echipele sale, iar prin programul Acces, Kaufland a angajat deja 500 de persoane cu dizabilitati, sustine Estera Anghelescu, recruiting & employer branding director, Kaufland Romania si Moldova. "Avem, in medie, 10-15 magazine pe care le deschidem pe an in Romania. Avem o medie de 100 de noi colegi pe care ii angajam ... citește toată știrea