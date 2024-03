Euforie pe piata crypto: Bitcoin a trecut in premiera istorica de pragul de 70.000 de dolari

Bitcoin a atins pentru scurt timp un nivel record, in cadrul unor tranzactii volatile, in timp ce mania cripto a continuat sa se raspandeasca in comunitatea investitionala, relateaza Reuters.Principala criptomoneda a depasit pentru prima data pragul de 70.000 de dolari, stimulata de cererea investitorilor pentru noile produse cripto tranzactionate la bursa si de asteptarile privind scaderea ratelor dobanzilor la nivel mondial.A urcat pana la 70.105 dolari inainte de a scadea rapid, iar in ... citește toată știrea