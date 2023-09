Presedintele PMP; Eugen Tomac, afirma ca marea reforma a statului in Romania educata incepe cu sanctionarea studentilor, dupa ce, in ciuda legii in vigoare care le asigura o reducere de 90% la pretul biletelor de tren, studentii sunt lipsiti de acest drept incepand de astazi, pentru ca Guvernul nu a publicat normele metodologice aferente Legii invatamantului superior nr. 199/2023, relateaza news.ro.Liderul PMP solicita Guvernului Romaniei "sa elaboreze un plan serios de reforme, nu sa ramana ... citeste toata stirea