EUGEN TOMAC (PMP):"OMV a inchis usa statului roman in nas pentru ca isi permite si efectele sunt foarte clare"

Europarlamentarul Eugen Tomac (PMP) a declarat astazi, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, despre scandalul taxei de solidaritate pe care ar trebui sa o plateasca companiile din energie care au obtinut profit, ca OMV a inchis usa statului roman in nas pentru ca isi permite si efectele sunt foarte clare, astfel ca, dupa ce a anuntat OMV ca nu plateste aceasta suprataxare pe profit, automat i-au crescut actiunile, informeaza News.ro."Lucrurile sunt foarte clare, noi am avut o ordonanta ... citeste toata stirea