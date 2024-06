EURO 2024. Meciurile zilei de joi: Slovenia-Serbia, Danemerca-Anglia, Spania-Italia. Vezi cum arata meciul economiilor

Joi se joaca trei meciuri in Campionatul European de Fotbal, Slovenia-Serbia, Danemarca-Anglia in grupa C, respectiv Spania-Italia in grupa B.La momentul redactarii acestui articol, primul meci al zilei, Slovenia-Serbia s-a incheiat cu un scor de 1-0.Cel mai interesant meci din aceasta seara va fi de departe confruntarea dintre Italia si Spania. Ambele echipe au loturi foarte valoaroase, lotul italiei valoreaza 750 de milioane de euro, iar cel al Spaniei 1 miliard. Totodata Spania are un ... citește toată știrea