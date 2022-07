Euro a ajuns sa valoreze cat un dolar sau chiar mai putin, efect al multiplelor crize europene si al pasivitatii BCE. Zona euro a devenit mai ieftina

Euro, moneda comuna a 19 state europene, s-a depreciat ieri pana sub nivelul de paritate cu dolarul, impinsa in jos de posibilitatea producerii unei crize guvernamentale in Italia si a agravarii crizei de energie din Uniunea Europeana.La aceasta tendinta contribuie si faptul ca Banca Centrala Europeana ezita sa actioneze contra inflatiei scapate de sub control, in timp de Rezerva Federala americana lupta si va lupta in continuare cu scumpirile record prin cresteri agresive de dobanzi. ... citeste toata stirea