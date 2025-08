Euro se apreciaza masiv fata de dolar in 2025, dar scade in iulie; corectie sau schimbare de directie?

Moneda europeana a inregistrat, in iulie, prima depreciere lunara din acest an fata de dolar, dar in primele sapte luni din 2025 euro a marcat o apreciere de 11,9% fata de moneda americana, cea mai buna evolutie din ultimii opt ani.Tendinta a fost alimentata de un cumul de factori, intre care stimulentele fiscale din Europa, reducerea increderii in politica monetara a Statelor Unite si acumularea de pozitii speculative short (n.r. in care se mizeaza pe depreciere) pe dolar, care impulsioneaza ... citește toată știrea