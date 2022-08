Euroins Romania revine asupra cifrelor pe anul 2021: subscrierea politelor a generat un minus de peste 19 milioane de lei, de la un profit de 33,4 milioane de lei

Euroins Romania, liderul pietei locale de asigurari, a revenit asupra cifrelor 2021 si, in noua varianta a raportului anual, arata ca anul trecut a inregistrat din activitatea de subscriere (rezultatul tehnic) o pierdere de 19,01 milioane de lei. Anterior, a fost anuntat un castig tehnic de 33,453 milioane de lei."In anul 2021 a fost realizat un volum al primelor brute subscrise in valoare de 2,194 miliarde de lei, in crestere cu 67,9% fata de nivelul anului precedent. Segmentul asigurarii ... citeste toata stirea