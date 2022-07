Europa de Est: criza de ingrasaminte care afecteaza agricultura s-ar putea inrautati

La fel ca in multe parti ale lumii, sectorul agricol din Europa de Est, unde munca de recoltare este in curs de desfasurare, a suferit de o criza a ingrasamintelor. Iar lucrurile s-ar putea inrautati, scrie Bloomberg.Asa spune producatorul ungar de ingrasaminte chimice Nitrogenmuvek, care vede randamentul productiei de cereale in scadere cu 15% pana la 20% in acest an intr-o regiune care include marii exportatori europeni Romania si Polonia. Fermierii au redus utilizarea fertilizatorilor din ... citeste toata stirea