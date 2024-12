Europarlamentarii AUR/ECR: Anularea alegerilor prezidentiale - un precedent european periculos

Grupul deputatilor europeni din partea AUR/ECR au inaintat o scrisoare deschisa catre Parlamentul European in care arata ca decizia Curtii Constitutionale a Romaniei de anulare a alegerilor prezidentiale reprezinta "un precedent european periculos" si o "implicare brutala in alegerile din Romania si in procesul judiciar romanesc a serviciilor secrete".In documentul semnat de deputatii europeni Gheorghe Piperea, Claudiu Tarziu, Adrian-George Axinia, Serban-Dimitrie Sturdza si Maria-Georgiana ... citește toată știrea