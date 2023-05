Europarlamentarii PNL cer mai mult sprijin comunitar pentru agricultorii romani, nu mai multe obstacole care sa le pericliteze productivitatea. Ideile reprezentantilor liberali in Parlamentul European se regasesc in rezolutia adoptata de Adunarea Politica a Partidului Popular European, in care PPE solicita Comisiei Europene sa ii sustina pe fermierii afectati de evolutiile socio-economice din ultimii ani, informeaza news.ro."Prin documentul adoptat azi, PPE sustine cresterea alocarilor ... citeste toata stirea