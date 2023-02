EUROPARLAMENTARUL EUGEN TOMAC:"Procesul deschis la Curtea de Justitie a UE nu blocheaza negocierile Romaniei cu Austria pentru aderarea la Schengen"

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a afirmat ca procesul pe care l-a deschis la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, dupa ce Romania nu a fost primita in Spatiul Schengen, nu blocheaza negocierile tarii noastre cu Austria, mentionand ca daca in urmatorii doi ani in Consiliul de Justitie si Afaceri Interne nu va exista unanimitate pentru aderarea Romaniei la Schengen, acest proces ramane singura sansa pentru indeplinirea acestui obiectiv, conform News.ro."Acest proces deschis la Curtea de ... citeste toata stirea