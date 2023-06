Profesorii au primit o veste buna inainte de examenele de la finalul anului scolar. Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a semnat Ordinul prin care cresc sumele acordate tuturor celor care se implica in derularea examenelor si a concursurilor nationale 2023, in medie cu 30% fata de anul 2022, a anuntat Ministerul Educatiei. Ordinul prevede cresterea sumelor si pentru personalul implicat in comisiile pentru organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal, profesional si dual pentru anul ... citeste toata stirea