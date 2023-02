EXCLUSIV Afacerile Postei Romane au explodat

Afacerile Companiei Nationale Posta Romana (CNPR) au atins 1,455 miliarde de lei in 2022, in crestere cu 7,3% fata de anul precedent, potrivit datelor preliminare transmise pentru Profit.ro. Castigul a fost de 23 milioane de lei, de la un nivel brut de 45,5 milioane de lei in 2021.Veniturile totale ale companiei au avansat cu 6,3%, de la 1,437 miliarde de lei la 1,527 miliarde de lei.In privinta cheltuielilor totale, datele Postei arata 1,455 miliarde de lei, cu 7,3% mai mult fata de anul ... citeste toata stirea