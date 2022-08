EXCLUSIV BCR si Eximbank au mers cu oferte la Primaria Capitalei

Banca Comerciala Romana (BCR) si Eximbank au mers cu oferte la Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) pentru furnizarea unui imprumut in suma totala de 185,907 milioane de lei. Banii vor fi folositi pentru finantarea unor investitii publice de interes local si refinantarea datoriei publice locale provenita din ratele de capital scadente in semestrul II al acestui an, releva date remise de institutie pentru Profit.ro.Inainte de a fi prezentata aici, informatia a fost anuntata cu mult inainte pe ... citeste toata stirea