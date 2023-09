Furnizorul de solutii de securitate IT Bitdefender, unul dintre cele mai cunoscute branduri romanesti IT la nivel international si cel mai mare producator local de software, controlat indirect de familia de antreprenori Mariuca si Florin Talpes, se pregateste sa investeasca in startup-uri din zona securitatii cibernetice din Europa.Inainte de a fi prezentata aici, informatia a fost anuntata cu mult inainte pe Profit InsiderIn acest scop a fost creata o noua firma, Bitdefender Voyager Ventures. ... citeste toata stirea