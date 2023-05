Posta Romana Broker de Asigurare (PRBA) a intrat in procedura de insolventa, fiind admisa o cerere depusa in acest sens de firma Roel SRL Bucuresti, care a solicitat recuperarea unei creante in suma de 77.671 lei. Decizia magistratilor a fost atacata cu apel de catre broker, controlat integral de Posta Romana.Inainte de a fi prezentata aici, informatia a fost anuntata cu mult inainte pe Profit InsiderLa solicitarea Profit.ro, Posta Romana a transmis ca a formulat cerere de repunere in termen, ... citeste toata stirea