EXCLUSIV Directorul Trencadis: Profitabilitatea a fost anul trecut la un nivel apropiat celui atins in 2020. Unele proiecte importante au fost insa amanate ca urmare a modificarilor repetate ale structurilor de guvernare

Trencadis Corp Baia Mare, companie de tehnologie specializata in dezvoltarea si implementarea de solutii software pentru sectorul guvernamental si cel de business, a finalizat anul 2021 cu o cifra de afaceri in crestere cu 3-5%, depasind pentru al treilea an consecutiv pragul de 20 milioane de euro, a declarat pentru Profit.ro directorul general al societatii, Radu Negulescu. El spune ca profitabilitatea a fost la un nivel apropiat celui atins in 2020, desi unele proiecte importante au fost ... citeste toata stirea