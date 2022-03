EXCLUSIV Falimentul City Insurance a impins veniturile brokerilor din intermedierea politelor RCA si CASCO peste pragul de un miliard de lei, o premiera la nivelul pietei

Veniturile brokerilor din activitatea de distributie pe segmentul clasei 10 de asigurari generale, care include politele RCA si de raspundere a transportatorului (CMR), au crescut cu 41,6% in 2021, la 792,05 milioane de lei, de la 559,4 milioane de lei in anul precedent, potrivit datelor ASF transmise pentru Profit.ro. In primele 9 luni ale anului 2021, veniturile brokerilor pentru activitatea de distributie pe segmentul clasei 10 de asigurari generale (RCA + CMR) au avansat cu 22,48%.Inainte ... citeste toata stirea