Premierul Marcel Ciolacu afirma ca Romania risca pierderea fondurilor europene, dobanzi mai mari la imprumuturi si chiar instabilitate politica daca nu va reduce exceptiile din Codul Fiscal, concomitent cu o reforma administrativa."Daca in acest moment nu se face o reforma administrativa, in paralel cu o reforma de reducere a unor exceptii fiscale din Codul fiscal - toate exceptiile insumeaza in jur de 75 de miliarde de lei- (...) Romania va ajunge la un deficit mai mare decat cel de anul ... citeste toata stirea