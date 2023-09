Compania germana Elektrokontakt a alocat suma de 25 milioane de lei pentru a infiinta in satul Cristesti (judetul Mures) o societate, Elektromodul Romania, care va produce cablaje pentru industria auto din Europa. Potrivit datelor Profit.ro, productia va incepe in primul trimestru al anului viitor."Din perspectiva fortei de munca necesare, putem mentiona ca pana la finele acestui an vom avea un nivel relativ redus de salariati, urmand ca pana in decembrie 2024 sa ajungem la un numar de 300 de ... citeste toata stirea