EXCLUSIV Polonezii de la Kruk, cea mai mare companie de colectare creante din Europa Centrala si de Est, trec in Romania la nivelul urmator

Compania poloneza Kruk, specializata in administrarea si recuperarea crentelor, a infiintat in Romania o companie care va desfasura intreaga activitate IT necesara Kruk Romania, a transmis subsidiara locala pentru Profit.ro.Inainte de a fi prezentata aici, informatia a fost anuntata cu mult inainte pe Profit Insider"Grupul Kruk a intrat pe piata din Romania in anul 2007. Inca de atunci, strategia grupului a vizat trecerea la nivelul urmator din punct de vedere al tehnologiei, care presupune ... citeste toata stirea