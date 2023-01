EXCLUSIV Sameday Courier vrea sa fie curierul Balcanilor. CEO: Vom actiona ca operatorii telecom

Delivery Solutions (Sameday Courier), curier controlat de Dante International, administratorul eMAG, lanseaza o companie specializata in activitati de realizare de aplicatii software, care va sustine eforturile de dezvoltarea internationala a companiei, a declarat pentru Profit.ro directorul general al companiei, Lucian Baltaru. Un demers similar a fost pus in practica si in primavara anului trecut, prin infiintarea Delivery Solutions International, proiect anuntat in premiera de Profit.ro. ... citeste toata stirea