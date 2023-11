Safety Broker, liderul pietei de profil, a preluat portofoliul Globasig, locul 13 in clasament, cu o cota de 1,37% la finele lunii iunie, companie controlata indirect de Antonio Babeti, prin GBK New Concept, conform datelor Profit.ro.Inainte de a fi prezentata aici, informatia a fost anuntata pe Profit InsiderProfit.ro organizeaza pe 9 noiembrie Gala anuala Povesti cu Profit...made in Romania, in care sunt premiati manageri si companii romanesti -DETALII AICIRecent, Profit.ro a anuntat ca ... citeste toata stirea