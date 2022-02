EXCLUSIV Un nou jucator pe piata IFN-urilor, cu finantare de la actionarii unui broker de asigurari din Top 20. Investitor si din SUA

Holdingul romanesc MaxyGo Invest va lansa MaxyGo Credit IFN, companie la care va participa, in prima faza, cu 3 milioane de lei si care este pregatita sa sustina financiar reteaua de asistenti in brokeraj a MaxyGo Broker de Asigurare, jucator de profil din Top 20.Inainte de a fi prezentata aici, informatia a fost anuntata cu mult inainte pe Profit Insider"Motivele principale ale infiintarii companiei sunt oportunitatea de business, avand in vedere valoarea creditelor acordate de institutiile ... citeste toata stirea