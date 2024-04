EXCLUSIV ZF. Antreprenorii romani prind curaj: Ferenc Korponay, cunoscut pentru ca a vandut businessul Maravet catre un gigant american, cumpara o companie din Ungaria

Omul de afaceri roman Ferenc Korporany, cunoscut pentru ca a vandut businessul Maravet catre un gigant american, a cumparat firma WAF Kft din Ungaria, o firma activa in industria produselor pentru animale.Recent, el a revenit in acest domeniul care l-a consacrat si a facut doua achizitii in Romania. Acum, antreprenorul vrea sa dezvolte in paralel businessul din cele doua tari."Am cumparat o firma de distributie de medicamente si de hrana pentru animale. E o firma relativ mica, cu afaceri de ... citește toată știrea