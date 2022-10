EXCLUSIV ZF. MidEuropa si Medicover discuta in birourile de la Londra si Stockholm despre posibilitatea de a-si uni fortele in Romania. Regina Maria, Medicover si Synevo aduna afaceri de 2,3 mld. lei, pe o piata de 11 mld. lei

Fondul de private equity MidEuropa Partners, proprietarul Regina Maria, si grupul suedez Medicover, discuta in birourile centrale de la Londra si, respectiv, Stockholm despre posibilitatea de a-si uni operatiunile din Romania sub aceeasi umbrela, spun sursele ZF.Mai exact, este vorba despre intentia de a face un schimb de actiuni, astfel incat la final, MidEuropa Partners si Medicover sa fie ambii actionari in jucatorul nou creat.MidEuropa detine in Romania reteaua de sanatate privata Regina ... citeste toata stirea