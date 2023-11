Sam Altman a fost concediat din functia de director general al OpenAI, a anuntat vineri compania, potrivit Bloomberg."Plecarea domnului Altman vine in urma unui proces de analiza deliberativa a consiliului de administratie, care a ajuns la concluzia ca acesta nu a fost in mod constant sincer in comunicarile sale cu consiliul de administratie, impiedicand capacitatea acestuia de a-si exercita responsabilitatile", a precizat compania in postarea de pe blogul sau. "Consiliul nu mai are incredere ... citeste toata stirea