Executivul a adoptat, astazi, o hotarare de Guvern privind acceptarea de catre statul roman a donatiei unor bunuri mobile, ca operatiune compensatorie, din partea companiei Lockheed Martin Overseas, LLC si darea in administrarea Ministerului Apararii Nationale a acestor bunuri, transmite news.ro.Prin actul normativ aprobat, Ministerul Apararii Nationale va deveni beneficiarul unor donatii de bunuri in valoare totala de 2.255.802,00 de dolari destinate implementarii, in cadrul structurilor ... citeste toata stirea