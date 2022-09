Executivul a aprobat un proiect de lege privind protectia sistemelor informatice ale institutiilor publice

Guvernul a adoptat, astazi, un proiect de lege privind protectia sistemelor informatice ale autoritatilor si institutiilor publice in contextul invaziei declansate de Federatia Rusa impotriva Ucrainei, informeaza News.ro.Actul normativ stabileste cadrul juridic si institutional necesar in vederea interzicerii in Romania a achizitionarii si utilizarii de catre autoritatile si institutiile publice, de la nivel central si local, a produselor si serviciilor software de tip antivirus, cu ... citeste toata stirea