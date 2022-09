Exit poll: Victorie clara a coalitiei de dreapta a Giorgiei Meloni la alegerile legislative din Italia. Extrema dreapta preia puterea pentru prima oara dupa Musolini. Prima femeie in fruntea Guvernului, o apropiata lui Viktor Orban

Coalitia de dreapta condusa de Fratelli d'Italia, partidul Giorgiei Meloni, a castigat alegerile legislative din Italia, conform unui exit poll Consorzio Opinio Italia pentru Rai, relateaza The Guardian.Coalitia de dreapta ar fi obtinut intre 41 si 45% din voturi, iar alianta de stanga a obtinut 25-29%, ceea ce inseamna ca dreapta va avea majoritate in Camera Deputatilor si in Senat, arata news.ro.Conform estimarilor, dreapta ar urma sa aiba intre 227 si 257 de locuri in Camera Deputatilor si ... citeste toata stirea