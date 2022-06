Exodul continua. Peste 10.000 de ucraineni au intrat miercuri in Romania

Miercuri au intrat in Romania peste 10.000 de cetateni ucraineni, in scadere cu 12,9 % fata de ziua precedenta. De la declansarea invaziei rusesti, in tara noastra au intrat aproape 1,1 milioane de ucraineni.Miercuri, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 86.008 de persoane, dintre care 10.331 de cetateni ucraineni, in scadere cu 12,9 % fata de ziua precedenta.Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.124 cetateni ucraineni, in ... citeste toata stirea